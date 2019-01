São duas versões da mesma polémica. A TVI noticiou que Jorge Bernardino , genro do secretário-geral do PCP , foi contratado pela Câmara Municipal de Loures (CML), liderada por comunistas, quando estava desempregado havia três anos, em cinco ajustes diretos e uma consulta prévia no valor global de 150 mil euros. Já o genro de Jerónimo de Sousa garante em declarações àque não houve favorecimento, e aponta erros. Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na integra ou encontre-o na edição n.º 769 em banca a 24 de Janeiro de 2019.