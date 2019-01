Contratos celebrados com o familiar do secretário-geral do PCP ultrapassam os 150 mil euros.

O Partido Comunista Português e a Câmara de Loures criticaram veemente uma reportagem da TVI sobre alguns contratos feitos entre a autarquia e o genro do secretário-geral dos comunistas, Jerónimo de Sousa. Segundo a investigação, a Câmara assinou seis contratos com Jorge Bernardino, cinco dos quais por ajuste direto. Os serviços de limpeza de vidros, troca de cartazes ou substituição de lâmpadas ultrapassariam os 15 mil euros.

Em comunicado, o PCP acusou a estação televisiva de fazer uma peça "anticomunista", baseada na mentira e na calúnia. "Os serviços referenciados na reportagem decorrem de um contrato publicamente escrutinável a uma empresa unipessoal", sublinhando ainda que "a TVI transforma, sem escrúpulos e falsamente, em escolha de uma pessoa", lê-se ainda no documento. Jerónimo Sousa assegurou, ainda, que "não se usa a família como arma de arremesso seja para quem for".

De acordo com a TVI, o genro de Jerónimo conseguiu os contratos após estar desempregado cerca de três anos. A mesma investigação diz que em outubro de 2018, Jorge Bernardino terá recebido 11 mil euros por ter mudado oito lâmpadas e dois casquilhos. No mês seguinte, também terá ganhado 11 mil euros por mudar 10 lâmpadas e substituir 160 cartazes publicitários. À estação de Queluz, o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, garantiu que estes "são os preços do mercado".

Esta sexta-feira, também em comunicado, a Câmara de Loures rejeitou "eventuais promiscuidades" nos contratos, defendendo que "a peça emitida não consegue apontar qualquer ilegalidade ou irregularidade em relação aos factos em análise, preferindo por isso centrar-se em especulações abusivas, com referência parcial e truncada das declarações do Presidente Câmara Municipal de Loures".

A autarquia liderada por Bernardino Soares acusou ainda a TVI de "despudorada manipulação" por "procurar comparar estes contratos a uma remuneração salarial, usando uma ardilosa comparação com o salário do presidente da Câmara" e ignorando os custos com a execução do serviço.

"A Câmara Municipal de Loures repudia também a tentativa da peça da TVI de envolver o Município numa estratégia de generalização da atribuição de comportamentos ética e legalmente censuráveis à generalidade dos intervenientes políticos e instituições públicas", assegura o executivo camarário, rematando: "Neste Município continuaremos a respeitar o povo que nos elegeu a lei e o interesse público em todas as decisões".