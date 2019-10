A câmara de Vila Nova de Gaia vai alargar a gratuitidade do passe único , atualmente para menores de 13 anos, a sub-15 ou sub-18, disse esta terça-feira o presidente da autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues."A decisão será tomada para o ano, mas a garantia que posso dar é que em setembro de 2020 Vila Nova de Gaia pagará a parte que faltar para que o passe único seja gratuito para menores de 15 ou 18", disse o autarca.Eduardo Vítor Rodrigues, que falava aos jornalistas numa sessão de apresentação sobre o orçamento municipal para 2020, dossier que será analisado e votado numa reunião extraordinária privada esta tarde, explicou que ainda não foi decidido se a gratuitidade será sub-15 ou sub-18, algo que dependerá das contas deste ano."Decidiremos em maio [altura em que habitualmente é apresentado o relatório de contas] e fechamos tudo no verão. Em setembro está em vigor", garantiu, mostrando "grande convicção" de que a decisão penda para sub-18.Este tema faz parte de uma componente do plano e orçamento que tem como nome "Integrar", um dos 10 eixos de apostas para o futuro apresentados hoje por Eduardo Vítor Rodrigues, somando-se outros projetos como a criação de plataformas e sistemas de informação para o público em tempo real do mapeamento da rede de transportes públicos.O autarca de Gaia também apontou que o projeto de metro-bus, já anunciado, vai avançar em 2020 na Estrada Nacional 222 e, posteriormente, entre Grijó e Santo Ovídio, Carvalhos e Santo Ovídio, bem como entre Lever e a Avenida da República.Investir em parques de estacionamento, sob gestão municipal, num modelo de 'park and ride' com pagamento através do 'Andante' ou a instalação de dois postos de abastecimento de veículos a hidrogénio são outros dos projetos inscritos num plano e orçamento de 199,8 milhões de euros para o próximo ano.Já à margem da sessão, Eduardo Vítor Rodrigues admitiu estar também "expectante e atento" ao desenvolvimento das novas linhas de metros, sendo que em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, em causa estão a extensão da Linha Amarela de Santo Ovídio até Vila D'Este e a nova linha Devesas/Campo Alegre.Quanto à extensão da Linha Amarela, Eduardo Vítor Rodrigues, apontou que esta empreitada entrará em fase de apreciação de propostas no início do próximo ano, faltando a adjudicação da obra, procedimento a avançar "entre fevereiro e março".A Câmara de Gaia quer ainda propor, em articulação com o Metro do Porto, que a nova estação de Metro Manuel Leão disponibilize horas de utilização de veículo em regime privado, com possibilidade de 'carsharing' e o respetivo parqueamento na estação.Isto "em regime de prestação de serviços de mobilidade integrado, que contemple um título de transporte modal", conforme está descrito no resumo do plano e orçamento distribuído aos jornalistas.