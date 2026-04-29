Funicular da Graça, em Lisboa, volta a circular na quinta-feira

A Carris indicou que vai testar a instalação de um "piloto de gestão de filas, procurando dar prioridade de acesso aos passageiros frequentes, portadores do passe navegante".

O funicular da Graça, em Lisboa, vai voltar a circular na quinta-feira e vai funcionar todos os dias, entre as 09:00 e as 17:00, anunciou hoje a Carris, acrescentando que o horário de funcionamento vai ser alargado nas próximas semanas.



Lisboa: Funicular da Graça volta a funcionar com prioridade a portadores do passe navegante Bruno Colaço / Correio da Manhã

"O Funicular da Graça pode ser utilizado pelos portadores de passe Navegante. Os passageiros ocasionais podem adquirir a tarifa de bordo, aplicada a este tipo de equipamentos, de 4,30 euros e que permite a realização de duas viagens", acrescentou a empresa de transporte público.

No comunicado, a empresa indicou ainda que vai testar a instalação de um "piloto de gestão de filas, procurando dar prioridade de acesso aos passageiros frequentes, portadores do passe navegante".

Este equipamento, inaugurado em 2024 e distinguido com o Prémio Valmor 2024, foi encerrado há cerca de sete meses, na sequência do acidente com o elevador da Glória, e esteve a ser alvo de "verificação técnica das condições de segurança".

Após essa verificação técnica, recebeu a revalidação da "Licença de Exploração", reconhecendo que cumpre "todos os requisitos necessários para poder operar em segurança, por parte do IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes", referiu a Carris, que gere aquele funicular.

O funicular da Graça foi inaugurado há cerca de dois anos, em 12 de março de 2024, 15 anos depois de ter começado a ser construído, levando o orçamento inicial 'derrapar' para 7 milhões de euros.

Na sequência do descarrilamento do elevador da Glória, em 03 de setembro, que provocou 16 mortos e mais de 20 feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, a Câmara Municipal de Lisboa suspendeu "de imediato" o funcionamento dos ascensores da Bica e do Lavra e do funicular da Graça para os equipamentos serem inspecionados.

O funicular da Graça, que assegura o percurso entre a Mouraria e a Graça, tem uma via única, constituída por carris e com apenas dois pontos de paragem no início de cada trajeto, tendo capacidade para transportar o máximo de 14 pessoas por viagem, que dura cerca de minuto e meio.