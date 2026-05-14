Funicular da Graça, em Lisboa, alarga horário para operar mais seis horas diárias

O funicular da Graça, que assegura o percurso entre a Mouraria e a Graça, tem uma via única, constituída por carris e com apenas dois pontos de paragem no início de cada trajeto, tendo capacidade para transportar o máximo de 14 pessoas por viagem, que dura cerca de minuto e meio.

O funicular da Graça vai alargar o horário de funcionamento a partir de sexta-feira, passando a operar diariamente entre as 07h00 e as 21h00, na ligação entre o Largo da Graça e a Rua dos Lagares, na Mouraria.



Lisboa: Funicular da Graça volta a funcionar Bruno Colaço / Correio da Manhã

Numa nota hoje divulgada, a Carris dá conta de que o funicular passa assim a operar mais seis horas por dia.

Depois de reabrir a 30 de abril, o funicular operou "durante um período inicial de adaptação e avaliação da utilização", de acordo com a empresa, entre as 09h00 e as 17h00.

"Com o novo horário agora implementado, que representa um aumento de cerca de 75% da disponibilidade diária, o equipamento assegura uma maior amplitude de serviço, passando a operar 14 horas, todos os dias da semana", pode ler-se na nota.

O funicular da Graça transportou nas primeiras duas semanas de funcionamento após a reabertura "mais de 3.600 pessoas, registando-se uma média diária de cerca de 220 passageiros nos dias úteis e de 330 aos fins de semana".

Segundo a Carris, "aproximadamente 70% das viagens corresponderam a utilizadores ocasionais e 30% a titulares do passe navegante".

O equipamento, inaugurado a 12 de março de 2024, 15 anos depois de ter começado a ser construído, e distinguido com o Prémio Valmor nesse ano, foi encerrado há cerca de sete meses, na sequência do acidente com o elevador da Glória, e esteve a ser alvo de "verificação técnica das condições de segurança".

Após essa verificação técnica, recebeu a revalidação da "Licença de Exploração", reconhecendo que cumpre "todos os requisitos necessários para poder operar em segurança, por parte do IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes", referiu a Carris, que gere aquele funicular.

Na sequência do descarrilamento do elevador da Glória, em 03 de setembro de 2025, que provocou 16 mortos e mais de 20 feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, a Câmara Municipal de Lisboa suspendeu "de imediato" o funcionamento dos ascensores da Bica e do Lavra e do funicular da Graça para os equipamentos serem inspecionados.

"O serviço admite a utilização do passe navegante, estando igualmente disponível para passageiros ocasionais através da tarifa de bordo, aplicada a este tipo de equipamentos", acrescentou a empresa de transporte público.

O funicular da Graça, que assegura o percurso entre a Mouraria e a Graça, tem uma via única, constituída por carris e com apenas dois pontos de paragem no início de cada trajeto, tendo capacidade para transportar o máximo de 14 pessoas por viagem, que dura cerca de minuto e meio.