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30 de abril de 2026 às 11:22

As imagens do primeiro percurso do Funicular da Graça após tragédia no Elevador da Glória que matou 17 pessoas

O Funicular da Graça, em Lisboa, voltou a circular esta quinta-feira.

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