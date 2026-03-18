Fundo solidário criado em Pombal para ajudar a reconstruir concelho afetado pelo mau tempo

Ferramenta estará em vigor até 31 de julho de 2026.

Pombal acaba de criar um fundo solidário da "sociedade civil" para apoiar pessoas singulares, associações e microempresas afetadas pelo mau tempo neste concelho do distrito de Leiria, anunciou a Câmara Municipal.



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O fundo local Pombal Solidário é "um instrumento financeiro da sociedade civil, de apoio solidário, que já está a ser preparado há cerca de um mês entre as instituições participantes", afirmou o presidente da Câmara de Pombal, Pedro Pimpão.

Citado num comunicado da autarquia enviado à agência Lusa, o autarca explicou que a iniciativa surgiu "na sequência do repto que foi lançado à sociedade civil aquando da elaboração do programa municipal Renascer e Avançar Pombal, que prevê, precisamente, a participação de outras instituições na ajuda à reconstrução do concelho".

De acordo com o edil, os interessados em apoiar Pombal têm "a partir de agora disponível este mecanismo, que não é um instrumento da câmara, nem tem finalidades políticas".

O fundo traduz-se numa parceria entre o Rotary Club de Pombal, o Lions Clube de Pombal - Marquês de Pombal, a Câmara Municipal e a Estrutura de Missão Reconstrução da Região Centro do País, e permite que sejam feitos donativos para a reparação de prejuízos significativos e urgentes.

A ferramenta será "pública e transparente", contando com a colaboração da Ordem dos Contabilistas Certificados, que vai elaborar um relatório final, com o total das verbas angariadas, as pessoas e/ou entidades apoiadas e os apoios concedidos.

"Tudo isso será tornado público, para salvaguarda da transparência e da credibilidade das instituições na gestão dos donativos recebidos", sublinhou Pedro Pimpão.

Este será um instrumento excecional de mobilização comunitária, de solidariedade ativa e de apoio direto à recuperação local, estando em vigor até 31 de julho de 2026, sem prejuízo de uma eventual prorrogação de prazo, salvaguardando sempre o interesse público, adiantou a Câmara de Pombal.

Serão disponibilizadas duas contas bancárias, "cujo destino da totalidade das verbas angariadas será afeto ao apoio a pessoas singulares, associações e microempresas do concelho de Pombal que tenham sido diretamente afetadas" pelo mau tempo.

Os apoios poderão ser efetuados através de transferência ou depósito bancário.

Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metade das mortes foram registadas em trabalhos de recuperação.

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos de milhares de milhões de euros.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

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