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Banco de Portugal paga a Centeno pensão de 10 mil euros

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Banco central atribuiu a Mário Centeno, que tem 59 anos, uma reforma de 10 mil euros brutos por mês.

O Banco de Portugal (BdP) vai pagar a Mário Centeno uma pensão de reforma de cerca de 10 mil euros brutos por mês. O valor da pensão atribuída ao ex-governador do BdP e ex-ministro das Finanças é, segundo fonte próxima de Centeno, ligeiramente inferior ao montante da pensão a que teria direito se continuasse no BdP, no qual poderia continuar a trabalhar até aos 70 anos de idade. O valor da pensão é também inferior ao salário de 15 mil euros brutos que recebia como consultor do conselho de administração do BdP.

Mário Centeno deixa o Banco de Portugal e reforma-se
Mário Centeno deixa o Banco de Portugal e reforma-se MIGUEL A. LOPES/LUSA_EPA

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