Fundadora do Chega apoia queixa que pede extinção do partido

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Fernanda Marques Lopes garante que a não apresentação das listas de dirigentes é motivo para pedir a extinção de um partido e diz que caso isso não aconteça estaremos perante "uma situação inédita".
A fundadora do Chega, Fernanda Marques Lopes, deu uma entrevista à SIC Notícias onde disse apoiar a queixa apresentada por António Garcia Pereira, que pede a extinção do Chega por o partido não ter apresentado as listas de dirigentes desde 2019. "Nesta segunda queixa [António Garcia Pereira] está coberto de razão. O partido há mais de seis anos que não apresenta a lista atualizada dos órgãos nacionais e segundo a lei dos partidos é motivo para pedir a extinção do mesmo."
Fernanda Marques Lopes apoia queixa para extinguir o Chega por incumprimento legalEPA/JOSE SENA GOULAO
Questionada sobre se poderá, de facto, haver a extinção do Chega, Fernanda Lopes afirma que "se cumprirmos a lei, sim" e apontou que "se não acontecer é uma situação insólita". "Penso que agora poderiam ser seguidos dois caminhos: o Ministério Público fazê-lo, que ao que sei não fez, ou algum cidadão requerê-lo." Tendo em conta que a queixa já foi apresentada pelo advogado Garcia Pereira, "o Ministério Público terá de se pronunciar e divulgar o seu entendimento: ou promove a extinção do partido ou então teremos uma situação inédita na vida democrática."
A militante número três do Chega recordou ainda o facto de o Tribunal Constitucional ter extinguido recentemente dois partidos: o Aliança e o Ergue-te. Foi "por um motivo similar: por não apresentação das contas durante três anos". E sublinhou: "A lei é igual para todos e todos terão de a cumprir, incluindo o Chega."
Questionada sobre como ficará caso o partido seja extinto, responde: "Fico triste. Não é todos os dias que se funda um partido". E refere que o partido "vive uma balbúrdia jurídica interna".
Quanto à primeira queixa apresentada por Garcia Pereira, que acusa o partido de ser fascista, Fernanda Lopes diz acreditar que não vai dar em nada, uma vez que em causa está a "liberdade de expressão". É um assunto "que poderá cair em zona de discussão. Ainda estamos cobertos da liberdade de expressão".
Quanto à segunda queixa apresentada pelo advogado diz não haver discussão. "Penso que, por isso, a queixa possa proceder."
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
É muito evidente que hoje, em 2025, há mais terraplanistas, sim, pessoas que acreditam que a Terra é plana e não redonda, do que em 1925, por exemplo, ou bem lá para trás. O que os terraplanistas estão a fazer é basicamente dizer: eu não concordo com o facto de a terra ser redonda.
O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.