Autor da queixa contra o Chega garante que os cartazes "racistas e xenófobos" do partido de André ventura "foram a gota de água"

António Garcia Pereira garante que é fácil comprovar em tribunal que o partido Chega viola a constituição.

