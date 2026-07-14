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Portugal

Governo teve de pagar 20 mil euros para usar o nome AMALIA

Bruno Faria LopesMarco Alves 14 de julho de 2026 às 23:00
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Acordo feito via FCT com a Fundação Amália Rodrigues, detentora dos direitos de imagem, para esta desistir da oposição ao registo do nome do novo modelo de IA.

O de inteligência artificial, financiado pelos contribuintes e treinado para escrever e conversar, chama-se Assistente Multimodal Automático de Linguagem com Inteligência Artificial - é daí que vem a mais sonante sigla AMALIA que, como referiu este mês a Fundação Amália Rodrigues, “é também uma clara referência e homenagem à nossa , a voz de Portugal, agora evocada num modelo com projeção da nossa língua para o futuro”. O nome do modelo, contudo, não foi sempre pacífico - só quando a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) acordou pagar 20 mil euros à Fundação Amália Rodrigues (FAR) é que esta deixou de se opor ao registo da marca.

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