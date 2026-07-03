Sábado – Pense por si

Descodificadores

O Amália já está a ser usado. O que é e como pode ser usado o modelo de IA português

Diogo Barreto
Diogo Barreto 07:00
Adicione como fonte preferencial no Google

Não é como o ChatGPT, mas pode ajudar a tomar decisões. A Marinha vai usar e várias startups demonstraram interesse.

É português, é um modelo de inteligência artificial e... dá muitos problemas (pelo menos para já). Mas Estado promete que há futuro para o modelo lançado esta semana. O que se sabe para já do Amália?

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login