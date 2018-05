Uma funcionária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e um advogado foram constituídos arguidos por suspeitas dos crimes de corrupção, auxílio à imigração ilegal, abuso de poder e prevaricação.Em comunicado o SEF adianta que aos dois suspeitos foi aplicada a medida de coacção de Termo de Identidade e Residência.A funcionária trabalhava na Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, e está agora suspensa de funções.A investigação à arguida começou com uma denúncia do próprio SEF. Está a ser coordenada pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Loures.