O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) veio desmentir a notícia de que o "tráfico de pessoas em Portugal está fora de controlo", divulgada esta quinta-feira.Em comunicado enviado às redacções, o SEF diz que o título da notícia do Diário de Notícias (SEF alerta: tráfico de pessoas em Portugal está fora de controlo) é falso e que o organismo "não prestou qualquer informação correspondente ao veiculado".O SEF esclarece que no início do ano realizou "984 acções de fiscalização, de forma autónoma ou conjuntamente com outras entidades, nomeadamente em estaleiros de construção civil, locais de actividade agrícola, estabelecimentos de restauração, estabelecimentos de diversão nocturna e via pública".O serviço diz ainda que foram já registados 11 inquéritos que se encontram em fase de investigação, no âmbito do crime de tráfico de seres humanos."De acordo com reportado no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2017, no ano passado foram investigados pelo SEF 37 inquéritos (dos quais 20 tiveram origem em 2017), localizados praticamente em todo o território nacional, no âmbito do combate ao Tráfico de Pessoas", pode ler-se no comunicado.