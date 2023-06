Fumo dos incêndios do Canadá chegou a Portugal Continental

A nuvem provocou uma redução de visibilidade e uma redução do brilho do Sol.

A nuvem de partículas de fumo dos incêndios do Canadá chegou esta tarde de segunda-feira a Portugal Continental. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta nuvem é constituída por partículas muito pequenas e por gases dos incêndios que têm afetado o Canadá.







"Esta nuvem não deverá afetar as populações abaixo dos 1100 m de altitude. No entanto, deverá causar uma redução de visibilidade e uma redução do brilho do Sol, bem como do tom azul do céu", refere o IPMA.