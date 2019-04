Desde o início do ano, a PSP já deteve 192 suspeitos de violência doméstica. Deste total, 50 ficaram em prisão preventiva.

Desde o início do ano e até dia 9 de abril, a PSP já deteve 192 suspeitos de violência doméstica. E deste total, 50 ficaram em prisão preventiva, de acordo com dados a que o CM teve acesso. O número reflete uma aparente mudança na forma como as forças de segurança e a Justiça estão a encarar o problema, sobretudo depois das 15 mortes registadas desde o início do ano.



