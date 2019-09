transmitir uma mensagem de esperança que minimiza o impacto da doença na vida das crianças, jovens e suas famílias.

simboliza a força, coragem e resiliência destas mesmas crianças.





A organização que presta apoio a crianças e jovens com cancro irá celebrar o seu quarto de século de existência com uma angariação de fundos a decorrer no Facebook a partir do dia 15 de setembro.

O mês de setembro é sinónimo de Sensibilização para o Cancro Infantil e, por isso, a AcreditarA iniciativa pretendeA cor, segundo a organização,A Acreditar aplaude a prorrogação da licença para assistência a filho com doença oncológica até aos seis anos e o fim de um limite máximo para filhos com doença prolongada em estado terminal mas alerta para a licença por morte dos filhos em 5 dias - contra os 30 que defende. Defende ainda que o Registo Oncológico Pediátrico Português "está desactualizado e sem perspectivas de financiamento, não tendo nenhum registador a trabalhar para ele neste momento".