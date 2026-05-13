Força Aérea avisa que F-16 vão quebrar barreira de som hoje sobre a Figueira da Foz

A missão operacional de manutenção ocorrerá,nas proximidades da Figueira da Foz, entre as 16h00 e as 17h30.

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A Força Aérea Portuguesa (FAP) alertou para a possibilidade de efeitos sonoros, esta quarta-feira à tarde, por quebra da barreira de som por aviões F-16M, em missão de manutenção das aeronaves, no litoral dos distritos de Coimbra e Leiria.



Caças F-16M Força Aérea

A missão operacional de manutenção - na qual será ultrapassada a barreira de som - daqueles aviões de combate estacionados na base aérea n.º 5 (em Monte Real, no município de Leiria) ocorrerá, segundo a FAP, nas proximidades da Figueira da Foz, entre as 16h00 e as 17h30.

"Apesar de serem adotadas medidas mitigadoras que causem menor impacto, dependendo das condições atmosféricas poderá verificar-se uma maior propagação das ondas de choque, tornando o fenómeno potencialmente audível e percetível à superfície", esclareceu, em comunicado, a Força Aérea Portuguesa.

A FAP acrescentou que os efeitos poderão ser audíveis em freguesias dos concelhos de Leiria e Marinha Grande (distrito de Leiria) e Figueira da Foz, Cantanhede e Mira (distrito de Coimbra), reiterando que a missão operacional "será realizada sob todos os critérios de segurança, sem qualquer situação de risco para a população".

À agência Lusa, fonte oficial da FAP esclareceu que se tratará de um voo envolvendo "uma ou duas aeronaves F16M", que deverão voar, em regra, a uma altitude de referência entre os 30 mil a 40 mil pés (sensivelmente entre os 09 mil e os 12 mil metros de altura).

"Não é expectável que seja abaixo. Nem deve ouvir-se, mas se se ouvir é uma ação de manutenção das aeronaves, essencial para o seu estado de prontidão. É um voo seguro, controlado, não é nada de alarme", reafirmou a mesma fonte.

No final de abril, um outro voo operacional de caças F-16M onde foi necessário ultrapassar a barreira de som causou algum alarme na zona da Figueira da Foz, após ter sido audível um forte estrondo e terem sido sentidos alguns efeitos resultantes da onda sonora, sem, no entanto, terem existido danos materiais.

No comunicado hoje divulgado, a FAP observou que as missões como a prevista para a tarde de hoje são "essenciais para garantir a prontidão e eficácia dos meios aéreos nacionais na salvaguarda do espaço aéreo, encontrando-se permanentemente assegurado o controlo rigoroso de toda a operação".