Foram vacinados contra a covid-19 5% dos portugueses

O relatório de vacinação dá conta de que 80% dos cidadãos com mais de 80 anos já foram vacinados contra o coronavírus com a primeira dose, mas apenas 33% receberam a segunda dose.

O relatório da vacinação, que chegou com o atraso de um dia, dá conta de que 80% da população com mais de 80 anos já recebeu pelo menos a primeira dose. No entanto, apenas 33% receberam a segunda dose.







O relatório informa ainda que 5% da população portuguesa (ou seja, 494.521 pessoas) já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19.