Autárquicas dão guerra no PSD da Lourinhã

O PSD Lourinhã está em pé de guerra em torno da candidatura às autárquicas. A concelhia, liderada por Mafalda Lourenço, aprovou o nome do independente Pedro Antunes. Mas a distrital, comandada por Duarte Pacheco, enviou para a nacional o nome do social-democrata Hernâni Santos. Está tudo nas mãos de Rui Rio, mas a nível local o ambiente está ao rubro.

"Isto não é uma brincadeira de miúdos", diz à SÁBADO Duarte Pacheco, explicando que Hernâni Santos só foi aprovado pela distrital porque era o candidato mais bem colocado de entre os que a concelhia indicou inicialmente e o partido testou numa sondagem.

"Paradoxalmente a concelhia não apresenta nenhum dos nomes, mas um quarto que por acaso foi cabeça de lista pelo CDS há quatro anos", critica, desvalorizando o facto de esse independente ter sido em tempos da JSD. "Paulo Portas e José Sócrates também foram da JSD", ironiza.

"Parece uma brincadeira indicarem nomes para uma sondagem, as pessoas estarem disponíveis e aparecer um quarto nome", atira o líder do PSD Oeste, que conta que Hernâni Santos aceitou o convite para encabeçar uma candidatura "integrando os outros dois nomes que tinham sido sondados" num estudo de opinião encomendado pelo PSD com base em três nomes que terão partido da estrutura liderada por Mafalda Lourenço.

Contactada pela SÁBADO, Mafalda Lourenço recusou alimentar polémicas, alegando que não que vai "prejudicar o PSD em nenhuma circunstância", mas admite que convocou para dia 9 de abril uma assembleia de militantes para discutir a forma como a concelhia foi ultrapassada pela distrital no processo autárquico.

"Vou ouvir os meus militantes e perceber a sensibilidade deles", diz, enquanto afirma "aguardar a decisão nacional" sobre quem será o candidato escolhido.

"Algo de estranho se passa na Lourinhã"

Uma fonte do PSD Lourinhã explica que se chegou à conclusão que "a melhor solução não era ninguém do PSD" e que só será possível ganhar a Câmara "agregando esforços com o CDS", que teria aceitado não encabeçar a coligação, apesar de Pedro Antunes se ter apresentado como cabeça de lista centrista nas últimas autárquicas.



"Algo de estranho se passa na Lourinhã", comenta a mesma fonte, vincando que "o PSD não ganha há 45 anos" a Câmara, apesar de "ganhar legislativas e presidenciais" neste concelho. A explicação será a "oposição fofinha" que alguns acham ser feita por figuras como Hernâni Santos – vereador na oposição da câmara, que é também vice-presidente da distrital do PSD Oeste.



Resta saber que consequências políticas terá aquilo que na concelhia é visto como "uma OPA da distrital" ao processo autárquico.