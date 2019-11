Foi o INEM que deu o nome ao bebé resgatado do lixo

"Vi uma criança indefesa, com frio, com uma hemorragia ativa no cordão umbilical e com certa dificuldade respiratória", explicou, acrescentando: "conseguimos controlar essa hemorragia, a dificuldade respiratória e o frio que ele tinha."





Perguntaram-me que nome devia ter. Achei por bem ser Salvador", revelou.





Os responsáveis por deixar o recém-nascido encontrado num caixote do lixo incorrem no crime de exposição ao abandono de menor ou mesmo de infanticídio, dependendo da motivação do abandono, explicou a PSP.





A Polícia Judiciária está a investigar o caso e, segundo o Correio da Manhã , a videovigilância do terminal de navios de cruzeiros, junto ao espaço de diversão noturna, será fundamental para apurar o que aconteceu e identificar quem deixou a criança no lixo. As autoridades estão também atentas aos hospitais, onde a mãe do recém-nascido pode ter dado entrada ou fazê-lo nos próximos dias.Os responsáveis por deixar o recém-nascido encontrado num caixote do lixo incorrem no crime de exposição ao abandono de menor ou mesmo de infanticídio, dependendo da motivação do abandono, explicou a PSP.

O recém-nascido resgatado do lixo, esta terça-feira, já tem nome: Salvador. Quem o escolheu foi o primeiro profissional do INEM a chegar junto à discoteca Lux, na Avenida Infanta D. Henrique, em Santa Apolónia. Em declarações à CMTV , Luís Pedro contou como tudo aconteceu e revelou que visitou a criança no Hospital Dona Estefânia, onde está internado, depois de sair do serviço.Horas mais tarde, viu o menino "todo bonito na incubadora". "