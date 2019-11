Mãe de bebé deixado no lixo indiciada por tentativa de homicídio

tentativa de homicídio qualificado. A jovem de 22 anos vive nas ruas e terá escondido a gravidez.

O Minsitério Público, MP, indiciou a mãe do bebé que foi encontrado no caixote do lixo por Polícia Judiciária confirmou, esta sexta-feira, que a jovem de 22 anos, que abandonou um recém-nascido num caixote do Lixo, em Lisboa, na terça-feira é a "única autora do crime" e que atuou sozinha. Além disso, o parto foi feito nas imediações do local onde a criança foi encontrada, sendo que a mulher não deu depois entrada em qualquer centro de saúde ou unidade hospitalar.Um recém-nascido foi encontrado na terça-feira no interior de um caixote do lixo perto da discoteca Lux, em Lisboa, por um sem-abrigo. A criança foi transportada para o Hospital D. Estefânia, que esta quinta-feira assegurou que se trata de "um bebé saudável", que, em termos clínicos, pode ter alta nas próximas 48 horas. A equipa de INEM que resgatou a criança deu-lhe o nome de "Salvador".Após ter sido internado no polo de urgência de pediatria do Hospital Dona Estefânia, onde precisou de "cuidados quase mínimos", o recém-nascido foi transferido para a Maternidade Alfredo da Costa por "não carecer de cuidados complexos médicos e cirúrgicos".A alta do bebé depende da decisão do Estado para o acolher, nomeadamente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.Esta quinta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu o "gesto cívico e humano" do sem-abrigo que encontrou o bebé. No encontro, noticiado pela CM TV, Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se a este homem como "o nosso herói".O sem-abrigo, de 44 anos, adiantou que ouviu um barulho "estranho", parou, mas não viu nada, tendo continuado o seu percurso, mas acabou por voltar para trás por continuar a ouvir o barulho. "Ele [bebé] tinha o cordão umbilical, estava muito gelado", declarou, referindo que as pessoas pensavam que "estava a vandalizar o caixote do lixo".

O Ministério Público anunciou a instauração de um inquérito para averiguar o caso, que "corre termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Lisboa", referiu a Procuradoria-Geral da República à agência Lusa.