O comissário André Serra explicou ainda que, por agora, estará em causa um crime de exposição ao abandono de menor. "Apenas temos a confirmação de que o bebé estava no caixote do lixo. Não podemos especular. Há vários crimes que poderão ter sido cometidos. Poderá estar aqui uma situação de possível infanticídio, se fosse essa a intenção dos pais ou então foi abandono", explicou, reforçando: "depende da motivação do abandono do bebé.

sem-abrigo que descobriu um recém-nascido dentro de um caixote do lixo, em Lisboa, confessou que ouviu "alguma coisa a gemer ou a chorar" quando passou pelo contentor e que foi isso que lhe despertou a atenção. ""Estava roxo e com frio", acrescentou ainda, explicando que retirou o recém-nascido do caixote e o levou para um estabelecimento próximo, de maneira a que este aquecesse. Em conferência de imprensa, realizada esta quarta-feira, a PSP confirmou que a criança foi encontrada "sem proteção, sem qualquer roupa ou agasalho".Segundo o Público, o Ministério Público vai abrir um inquérito ao caso, que está a ser investigado pela Polícia Judiciária em parceria com a PSP. A criança será encaminhada para uma instituição, quando tiver alta hospitalar.