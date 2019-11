Autoridades procuram mãe de bebé resgatado do lixo nos hospitais

A Polícia Judiciária está a investigar o caso do bébe encontrado no interior de um ecoponto do lixo junto à discoteca Lux, em Lisboa, ao final da tarde de terça-feira.Segundo o Correio da Manhã , a videovigilância do terminal de navios de cruzeiros, junto ao espaço de diversão noturna, assim como os hospitais, onde a mãe do recém-nascido pode ter dado entrada ou fazê-lo nos próximos dias será fundamental para apurar o que aconteceu e identificar quem deixou a criança no lixo.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã