Fogo que começou em Aljezur com frente preocupante no concelho de Lagos

Lusa 11:41
Nas operações estão envolvidos um total de 518 elementos das várias entidades que integram a Proteção Civil, com o apoio de 181 veículos e sete meios aéreos.

O incêndio que deflagrou no domingo, em Aljezur, no Algarve, e que passou para o concelho vizinho de Lagos, está dominado em 70%, mantendo-se uma linha de fogo "preocupante" com cerca de oito quilómetros, disse esta segunda-feira a Proteção Civil.

Bombeiro observa combate a incêndio em Aljezur e Lagos com avião

Em conferência de imprensa nas Alfambras, o segundo-comandante regional da Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes, explicou que nos cerca de 30% que restam do fogo “existem pontos preocupantes e que podem ser uma complicação”.

“São zonas que não arderam, as designadas ilhas, que podem resultar em reacendimentos e provocar projeções devido ao vento moderado a forte que se regista”, apontou.

No balanço das operações de combate ao incêndio, o responsável referiu que o fogo teve uma velocidade de desenvolvimento “muito acentuada”, progredindo de 52 hectares por hora para 236 hectares, “colocando grandes desafios aos bombeiros”, desconhecendo-se ainda a área ardida.

“Além do vento, as acessibilidades têm sido também um problema para o combate (…), o que obrigou a que fossem abertos caminhos para aceder à frente de fogo”, notou.

Segundo Abel Gomes, o fogo continua a evoluir na mata nacional de Barão de São João, no concelho de Lagos, “mas sem colocar para já casas em risco”.

O responsável adiantou que “a preocupação agora é tentar que o fogo não derive para Oeste, o que colocaria grandes desafios aos bombeiros”.

Questionado sobre danos pessoais ou materiais, Abel Gomes disse que se registaram nove feridos ligeiros, a maioria por inalação de fumos e há o registo da destruição de uma casa de segunda habitação no concelho de Aljezur.

Abel Gomes acrescentou que está também preparado um helicóptero bombardeiro pesado, “para situações cirúrgicas”.

O segundo-comandante regional do Algarve prevê “ainda muito trabalho” até que o fogo seja extinto.

Tópicos Incêndios Resposta de emergência Aljezur Algarve
Investigação
