O incêndio que deflagrou no sábado na serra de Sintra e que se alastrou a Cascais, no distrito de Lisboa, está dominado, anunciou hoje a Protecção Civil na sua página na Internet.



O fogo foi dado como dominado por volta de 12 horas depois de ter deflagrado na zona da Peninha, tendo alastrado ao concelho de Cascais, num combate às chamas muito dificultado pelos ventos, que chegaram a ter rajadas de 100 quilómetros por hora.



Segundo a informação publicada no site da Autoridade nacional da Protecção Civil (ANPC), actualizada às 11h18, o incêndio está a ser combatido por 611 operacionais, 181 meios terrestres e cinco meios aéreos.