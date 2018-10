Cerca de 30 das pessoas retiradas de casa devido ao incêndio que deflagrou na serra de Sintra no sábado à noite permaneciam hoje de manhã num pavilhão de Cascais.

Cerca de 30 das pessoas retiradas de casa devido ao incêndio que deflagrou na serra de Sintra no sábado à noite, no distrito de Lisboa, permaneciam hoje de manhã num pavilhão de Cascais "com tranquilidade".

O grupo inclui algumas famílias que trouxeram os seus animais domésticos e muitos estrangeiros que estavam no parque de campismo de Cascais, de onde foram retiradas cerca de 300 pessoas durante a madrugada, segundo as autoridades.

José Jorge, com cerca de 50 anos, foi para o pavilhão com a mulher, o filho, os pais e três cães. "Viemos por precaução e estou perfeitamente tranquilo porque sei que a minha casa está bem", disse à agência Lusa. Quando o fogo estava a cerca de 700 metros de sua casa, esta família saiu para a da irmã de José Jorge, na Charneca, mas também esta zona foi evacuada pelas autoridades cerca das 3h00 da madrugada.



José Jorge Afirmou que já passou por vários fogos, mas é a primeira vez que vem para um abrigo.

"O paradigma é que mudou. Antes, ficávamos lá a defender as nossas coisas. Agora temos de sair. Compreendo o novo paradigma, tendo em conta a salvaguarda das vidas humanas. Mas, de certa forma, preferia o antigo. Este é mais intranquilo", afirmou. No entanto, e por saber que a sua casa está bem, afirma que agora já está mais calmo.

No pavilhão, elementos da protecção civil e assistentes sociais distribuíram esta manhã o pequeno-almoço e, depois de pedirem ao jornalista da Lusa para sair, reuniram-se com as cerca de 30 pessoas ali abrigadas para lhes fazer um ponto de situação.

"Espero voltar a casa dentro de uma hora ou assim", salientou José Jorge.