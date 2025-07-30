Sábado – Pense por si

Montenegro e Carneiro reúnem-se hoje na residência oficial do primeiro-ministro

Lusa 30 de julho de 2025 às 11:07
Em julho, José Luís Carneiro enviou uma carta na qual desafiou o primeiro-ministro a negociar, em três meses, um acordo estratégico para a Defesa.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, reúnem-se hoje às 17:30 na residência oficial do chefe do executivo, confirmou à Lusa fonte socialista.

A notícia foi avançada peloObservadore confirmada entretanto à Lusa, não se sabendo quais os temas em discussão neste encontro.

Em 1 de julho, à saída da audiência com o Presidente da República após ter sido eleito secretário-geral do PS, Carneiro anunciou que ia pedir um encontro com o primeiro-ministro após as reuniões que pretendia ter com o presidente do parlamento e dos tribunais superiores.

Já depois disso, José Luís Carneiro enviou uma carta na qual desafiou o primeiro-ministro a negociar, em três meses, um acordo estratégico para a Defesa.

O secretário-geral do PS, em 16 de julho, também enviou a Luís Montenegro uma proposta de criação de uma unidade de coordenação para emergências hospitalares, para resolver um problema numa área em que acusa o Governo de ter falhado.

