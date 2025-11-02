Sábado – Pense por si

Fisco quer cobrar milhões a estrelas do futebol

Diogo Barreto
Diogo Barreto 10:52
Jogadores e empresários têm sido chamados a prestar declarações no processo "Fora de Jogo", que envolve várias transferências, como a de Bernardo Silva, Danilo Pereira ou Bruno Fernandes.

A Autoridade Tributária (AT) defende que as comissões pagas pelos clubes aos empresários nas transferências devem ser integradas no rendimento dos jogadores e, por isso, sujeitas a IRS. Esta é a tese que com que várias estrelas do futebol português têm sido confrontadas nos interrogatórios da Operação "Fora de Jogo", um processo que investiga suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais no futebol. 

