Foram realizadas três buscas domiciliárias nas freguesias de Bustos e Oiã, que culminaram com o encerramento administrativo da estrutura.
A GNR encerrou um lar ilegal no concelho de Oliveira do Bairro, tendo identificado uma mulher de 34 anos e um homem de 18 anos por maus tratos a idosos, anunciou hoje esta força de segurança.
GNR encerra lar ilegal em Oliveira do Bairro após buscas em Bustos e OiãLusa
A investigação do Comando Territorial de Aveiro decorria há quatro meses e incidia na prática reiterada de crimes de maus-tratos físicos e psíquicos sobre idosos.
“Os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que os suspeitos desenvolviam a atividade de acolhimento de idosos em residências arrendadas, sem que os espaços em questão possuíssem condições adequadas para acolher os idosos ali residentes, nem os seus cuidadores fossem detentores de formação profissional adequada”, indicou a GNR, em comunicado.
Foram realizadas três buscas domiciliárias nas freguesias de Bustos e Oiã, que culminaram com o encerramento administrativo da estrutura.
“No decorrer das diligências procedeu-se à retirada de quatro idosos que foram encaminhados para a rede de apoio da Segurança Social, bem como à retirada e sinalização, junto da Comissão Proteção de Crianças e Jovens, de uma criança, que foi encaminhada para uma instituição de solidariedade social de apoio a menores em risco”, acrescentou a GNR.
Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Águeda.
A ação contou com o apoio da Autoridade de Saúde de Oliveira Bairro, da Segurança Social de Coimbra, da Segurança Social de Aveiro e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oliveira do Bairro.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Nenhuma tecnologia, por mais avançada, pode compensar a falta de consciência e responsabilidade humana. O erro humano continua a ser a principal causa de incidentes de segurança — e isso não resulta de má-fé, mas de desinformação e hábitos incorretos.
O que se tem pedido aos polícias nos aeroportos é que se transformem em técnicos de informática, tradutores, assistentes de turismo e até operadores de máquinas de reconhecimento facial. Isto não é função policial.