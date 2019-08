Ricardo F. levou durante vários anos uma vida dupla. Durante a maior parte do tempo era estudante e tirava a licenciatura em Educação Física e Desporto, mas a sua vida também incluía participar em assaltos armados e a roubar carros e funcionários de transportes de valores. Segundo a acusação, citada pelo Jornal de Notícias, o jovem, filho de um agente da PSP, integrou um gangue que lucrou cerca de meio milhão de euros em três anos de atividade criminosa.Os assaltos do grupo começaram em novembro de 2015, quando um BMW 635 estacionado na via pública no Porto, e avaliado em 35 mil euros, foi levado pelos ladrões. Os assaltantes usavam tecnologia de ponta para levar os veículos: ao todo terão sido 15 em vários concelhos do norte do País.Já o primeiro assalto violento terá acontecido três meses mais tarde, em Baguim do Monte, Gondomar, quando o estudante universitário e mais dois elementos do bando atacaram um funcionário da Esegur, que ia carregar uma caixa multibanco. A acusação aponta para pelo menos mais cinco crimes idênticos entre março de 2016 e janeiro de 2017. A 20 de junho de 2016, terá participado num assalto em Lousada depois de realizar um exame da licenciatura.O jovem adquiriu, durante os anos, vários carros que colocava em nome de familiares para não levantar suspeitas. Apesar dessa preocupação, levava uma vida de luxos que não condizia com o fato de não ter rendimentos declarados. De acordo com a acusação, fez várias viagens ao longo dos anos - várias cidades no Brasil, Itália, Espanha e República Dominicana, entre outras -, com as quais gastou mais de 30 mil euros e que sempre pagou em dinheiro. Chegou a convidar os pais e a namorada para viajarem consigo.Ricardo F. aguarda o julgamento em prisão domiciliária. O grupo foi desmantelado em junho do ano passado pela Polícia Judiciária e começa a ser enfrentar a justiça no próximo mês, no Tribunal de S. João Novo, no Porto.