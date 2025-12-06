Sábado – Pense por si

Filho de Luís Montenegro assaltado no Porto: PSP recuperou bens horas depois

Mochila roubada dentro do carro, no final de setembro, continha material informático.

Hugo Montenegro, um dos filhos do primeiro-ministro, foi alvo de um assalto no dia 29 de setembro, na zona da Foz, no Porto.

Enquanto jantava num restaurante, o seu carro (um BMW) foi assaltado, tendo-lhe sido roubada do interior da viatura uma mochila com um computador e outro material informático, relata o Jornal de Notícias. Poucas horas depois, após feita a respetiva queixa, a PSP recuperou os equipamentos e devolveu-os ao filho de Luís Montenegro.

Ainda de acordo com o Jornal de Notícias, o carro não foi arrombado nem houve vidros partidos. O ladrão conseguiu furtar a mochila com recurso a uma chave falsa ou outro dispositivo eletrónico.

O material, um computador MacBook, um iPad, um tablet e uns auscultadores, foi recuperado em poucas horas devido ao auxílio de aplicações para rastrear a localização - foi encontrado no bairro da Pasteleira.

O homem que estava na posse do material informático foi constituído arguido e ficou sujeito a termo de identidade e residência.

