Filho de Luís Montenegro assaltado no Porto: PSP recuperou bens horas depois

Mochila roubada dentro do carro, no final de setembro, continha material informático.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

Hugo Montenegro, um dos filhos do primeiro-ministro, foi alvo de um assalto no dia 29 de setembro, na zona da Foz, no Porto.



Hugo é filho de Montenegro e um dos donos da empresa

Enquanto jantava num restaurante, o seu carro (um BMW) foi assaltado, tendo-lhe sido roubada do interior da viatura uma mochila com um computador e outro material informático, relata o Jornal de Notícias. Poucas horas depois, após feita a respetiva queixa, a PSP recuperou os equipamentos e devolveu-os ao filho de Luís Montenegro.

Ainda de acordo com o Jornal de Notícias, o carro não foi arrombado nem houve vidros partidos. O ladrão conseguiu furtar a mochila com recurso a uma chave falsa ou outro dispositivo eletrónico.

O material, um computador MacBook, um iPad, um tablet e uns auscultadores, foi recuperado em poucas horas devido ao auxílio de aplicações para rastrear a localização - foi encontrado no bairro da Pasteleira.

O homem que estava na posse do material informático foi constituído arguido e ficou sujeito a termo de identidade e residência.