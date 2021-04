Portugal tem 26 concelhos a vermelho no gráfico do desconfinamento

Rio Maior recuou na fase de desconfinamento, mas não está a vermelho no gráfico do desconfinamento do Governo. Embora a sua incidência esteja acima de 240 casos por 100 mil habitantes há mais de um mês, o seu R, o de Lisboa e Vale do Tejo, está abaixo de 1.

Portugal inicia esta segunda-feira a sua terceira fase de desconfinamento. Para a nova reabertura de escolas secundárias, ensino superior, centros comerciais, interior de restaurantes e cafés, não avançam dez concelhos do território continental com incidência superior a 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes - quatro deles recuaram na fase de desconfinamento. A estes juntam-se outros 13 concelhos que desconfinam, mas estão agora "em vigilância" por estarem acima do limite de incidência na última semana.



Aos 23 concelhos de Portugal continental juntam-se outros seis da Madeira e dos Açores que também ultrapassam as linhas vermelhas definidas pelo Governo, mas que estão sob alçada dos governos regionais.



Dois deles - Nordeste e Vila Franca do Campo, nos Açores - são os municípios com o maior número de casos de covid-19 registados por 100 mil habitantes nas duas semanas entre 31 de março e 13 de abril. Os outros concelhos fora do território continental que também ultrapassam os limites de incidência da covid-19 são Lagoa, também nos Açores, e Machico, Porto Moniz e Ribeira Grande, na Madeira.