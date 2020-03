Festas dos Santos Populares em Lisboa vão ter de acabar à meia-noite

A Câmara Municipal de Lisboa reduziu o número de dias e de horas das festas dos Santos Populares durante o mês de Junho. De acordo com as novas regras publicadas no boletim municipal aprovado em Dezembro do ano passado, e avançado esta segunda-feira pelo jornal i, os populares arraiais deixam de acontecer à quarta-feira, além de continuarem a não serem permitidos às segunda e terças.





Nos restantes dias, as festas ficam limitadas até à meia-noite, com exceção para a véspera do dia de Santo António, dia 13 de junho, em que os arraiais podem prolongar-se até às 4h. A CML adianta ainda que "a música amplificada não pode ultrapassar as 23 horas", embora os estabelecimentos possam ficar abertos até à 1h.No mesmo documento, a Câmara Municipal de Lisboa sublinha ainda a "necessidade de adoptar práticas ambientais sustentáveis, de modo a banir a utilização do plástico descartável", coincidindo com o ano em que Lisboa é a Capital Verde Europeia.