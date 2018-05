O éclair que vai fazer os Santos Populares mais doces

Este ano os Santos Populares vão ter um sabor especial: a Leitaria da Quinta do Paço lançou um novo éclair inteiramente dedicado a esta época festiva tipicamente portuguesa. A combinação é clássica – chocolate e recheio de chantilly -, mas com uma apresentação diferente, com um chocolate granulado verde com quadras de Santos Populares. Será o éclair o novo manjerico?

Vai estar disponível em todas as lojas Leitaria da Quinta do Paço a partir do dia 7 de Junho até ao dia 24 desse mês. Cada éclair vai ter o custo de €1,30.

A Leitaria da Quinta do Paço está presente no país com setes lojas, na Praça Guilherme Gomes, no Mercado do Bom Sucesso e no Norte Shopping, no Porto, em Matosinhos, na Praça da República, em Vila do Conde, na Avenida João XXXI e São Domingos de Benfica, em Lisboa.