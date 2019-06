Junho ainda não era um dado adquirido para mim quando uma vizinha me acordou. Não tocou à campainha nem carregou no play da aparelhagem, não vive sequer no meu prédio, mas passou à beira da janela do meu rés do chão e deu-me mesmo a sensação de que falava para a minha cabeceira. "E as máquinas de cerveja para a Voz?"Começou por parecer-me um sonho alucinante em que a Voz do Operário - que funciona sobretudo como escola - precisava de tirar imperiais. Acordei (tardíssimo) para a realidade: enquanto eu dormia ainda com algum frio, centenas de pessoas de associações e clubes dos bairros de Lisboa conseguiam ver junho e os seus santos a definir-se ao longe.É o mês do ano em que "a cabeça não hesita em dar abrigo ao temporal", como diriam os Capitão Fausto numa letra sobre passar o fim de semana a beber livremente - há quem tire o mês de férias para erguer as festas, há quem aproveite para matar saudades do tempo em que ainda morava por aqui, antes da corrida aos buracos em Lisboa os atirar para outras margens.