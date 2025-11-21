Fesete vai aderir à greve geral de 11 de dezembro

As propostas "gravosas" do pacote laboral do Governo, que "pretendem roubar direitos, salários, subsídios, créditos e indemnizações" aos trabalhadores são o primeiro motivo invocado.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

A Fesete - Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e Peles de Portugal vai aderir à greve geral de 11 de dezembro, segundo informou esta sexta-feira em comunicado.



Federação sindical anuncia greve geral contra medidas laborais do Governo, em dezembro Sábado

As propostas "gravosas" do pacote laboral do Governo, que "pretendem roubar direitos, salários, subsídios, créditos e indemnizações" aos trabalhadores são o primeiro motivo invocado pela federação sindical para justificar a paralisação.

Para a Fesete, a greve geral tem também por objetivo "lutar por um aumento salarial de 150 euros a partir de janeiro" e por uma subida do subsídio de refeição para um mínimo de seis euros diários também a partir do início do próximo ano.

A redução do horário semanal de trabalho para 35 horas e a revogação da norma que prevê a caducidade dos contratos coletivos de trabalho são outros dos objetivos.

A CGTP e a UGT decidiram convocar uma greve geral para 11 de dezembro, em resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral apresentado pelo Governo.

Esta será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da 'troika'.