As propostas "gravosas" do pacote laboral do Governo, que "pretendem roubar direitos, salários, subsídios, créditos e indemnizações" aos trabalhadores são o primeiro motivo invocado.

A Fesete - Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e Peles de Portugal vai aderir à greve geral de 11 de dezembro, segundo informou esta sexta-feira em comunicado.

As propostas "gravosas" do pacote laboral do Governo, que "pretendem roubar direitos, salários, subsídios, créditos e indemnizações" aos trabalhadores são o primeiro motivo invocado pela federação sindical para justificar a paralisação.

Para a Fesete, a greve geral tem também por objetivo "lutar por um aumento salarial de 150 euros a partir de janeiro" e por uma subida do subsídio de refeição para um mínimo de seis euros diários também a partir do início do próximo ano.

A redução do horário semanal de trabalho para 35 horas e a revogação da norma que prevê a caducidade dos contratos coletivos de trabalho são outros dos objetivos.

A CGTP e a UGT decidiram convocar uma greve geral para 11 de dezembro, em resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral apresentado pelo Governo.

Esta será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da 'troika'.

Fesete vai aderir à greve geral de 11 de dezembro