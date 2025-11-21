Sábado – Pense por si

Apreensão recorde em alto mar: Oito toneladas de cocaína vinham para Portugal

PJ, Marinha, Força Aérea e Autoridade Marítima em megaoperação. Dois barcos de pesca apreendidos e 10 brasileiros detidos.

Uma operação conjunta da Polícia Judiciária, Marinha e Força Aérea resultou, nas últimas horas, naquela que será a maior apreensão de sempre de cocaína em Portugal: o balanço final pode chegar às oito toneladas. A droga estava em dois barcos de pesca, tripulados por 10 brasileiros, apanhados entre a Madeira e os Açores. As embarcações, que foram abordadas por elementos das Ações Especiais da Marinha que partiram de uma fragata, estão a ser levadas para o Funchal, sabe o CM.

