Fertagus cria mais um horário nos dias úteis para acomodar procura

A Fertagus vai acrescentar a partir desta segunda-feira um novo horário durante a tarde, todos os dias úteis, de forma a satisfazer a procura do serviço regular ferroviário em horas de ponta, anunciou em comunicado a empresa que assegura a travessia ferroviária do Tejo entre Roma- Areeiro (Lisboa) e Setúbal.

A nova ligação sairá de Lisboa às 16:33 horas, tendo chegada prevista a Coina às 17:06 horas, adianta a Fertagus, acrescentando que este novo horário será efetuado com um comboio duplo (oito carruagens) e que havendo ainda mais um horário que passa a duplo, que é o que tem partida de Roma-Areeiro às 16:23.

A Fertagus, que salienta ter tido um aumento da procura de 40% desde que foi introduzido pelo Governo, em meados de 2019, o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos, decidiu também ajustar o layout das suas carruagens de forma a acomodar mais 48 lugares por deslocação.



"Perante esta esperada pressão da procura, a Fertagus formou e contratou mais maquinistas no sentido de garantir mais horários e maior fluidez do serviço, tendo aumentado de imediato a oferta em 10% nas ligações entre Lisboa e Setúbal", refere ainda, acrescentando que contratou ainda "mais operadores comerciais para garantir um alargamento do horário das bilheteiras".



Neste momento, o material circulante da Fertagus está a ser usado a uma taxa próxima dos 100%, estando em operação diariamente 17 unidades quádruplas elétricas das 18, encontrando-se uma em manutenção.

A Fertagus transportou mais de 24 milhões de passageiros em 2019, com maior acréscimo no segundo semestre, o que compara com 21 milhões em 2018. Diariamente, o comboio da ponte transporta em média 98 mil passageiros.