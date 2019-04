No seu discurso no Parlamento, o presidente da Assembleia aproveitou a presença do Presidente da República para o exaltar e deixou alertas contra as fake news e populismos.

Ferro Rodrigues quis aproveitar a presença de Marcelo Rebelo de Sousa na sessão solene no Parlamento para deixar vários elogios ao Presidente. Para o presidente da Assembleia Nacional, o Chefe de Estado é a "muralha" contra o "populismo" em Portugal, "pelo papel decisivo e essencial que tem assumido durante a sua Presidência".

No seu discurso, começa por dizer que Portugal tem "uma das democracias com mais qualidade de todo o mundo", mas com "problemas que é preciso resolver", pedindo por isso "mais e maior escrutínio" para o Parlamento porque "só as instituições irrelevantes é que passam por entre os pingos da chuva e escapam ao escrutínio da opinião pública" e porque são "os melhores antídotos contra o crescimento da cultura antiparlamentar".

No que pode ter sido uma crítica à oposição, Eduardo Ferro Rodrigues defendeu que a "política de casos é a arma dos fracos, daqueles que não têm ideias nem alternativas", numa frase bastante aplaudida pela bancada socialista.

O presidente da Assembleia alertou ainda para a propagação das fake news e o papel do jornalismo na formação de opinião. "A Internet e as redes sociais (…) têm funcionado como instrumento de difusão de conteúdos falsos e difamatórios", diz Ferro Rodrigues, que em paralelo vê "o jornalismo profissional, feito de acordo com regras deontológicas, a perder espaço na formação da opinião". Para Rodrigues, "uma democracia sem direito à informação e sujeita à lei do boato e da pura propaganda não é uma democracia digna desse nome".

Ferro destacou ainda a colaboração internacional enquanto defesa da democracia: "o tempo do orgulhosamente sós já lá vai" e "o tempo não volta para trás". "Nenhum dos grandes desafios estratégicos que enfrentamos será melhor resolvido por cada Estado isoladamente", referiu.

Citando Nani Moretti no filme Palomella Rossa, Ferro reforçou que é importante chamar as coisas pelos nomes. Para o presidente, o populismo é o "ultra-nacionalismo", a "xenofobia", as "derivas autoritárias","o ódio ao imigrante, às minorias, ao parlamentarismo democrático".