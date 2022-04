Ferrero retira lotes de chocolates Kinder dos supermercados portugueses

A Ferrero Ibérica decidiu retirar alguns produtos da Kinder por precaução. No dia 5 de abril foram registados 21 casos de salmonela em França, depois do consumo de produtos da marca.

A Ferrero Ibérica decidiu retirar do mercado português alguns lotes de chocolates Kinder. A medida é apenas "de precaução" e surge depois de em França terem sido diagnosticados 21 casos de salmonela. Quinze destes doentes disseram ter consumido, nos dias anteriores à manifestação dos sintomas de intoxicação, alguns produtos da marca Ferrero.







Entre os produtos que vão sair temporariamente das prateleiras estão: o Kinder Schokobons, o Kinder Supresa Maxi e o Kinder Happy Moments, anunciou a marca em comunicado. No entanto, vão sair apenas os produtos cuja data de validade seja entre o dia 26 de março e o dia 21 de agosto deste ano.Num comunicado enviada à imprensa, a Ferrero Ibérica afirmou que "os restantes ovos Kinder Surpresa de qualquer formato, o ovo de Páscoa Kinder Gran Surpresa e todas as restantes marcas Kinder" não estão incluídas nesta retirada de produtos. A marca está a cooperar com as autoridades sanitárias locais para retirar os produtos o mais possível. E alerta os consumidores que tenham já estes produtos em casa para não os consumirem e entrarem em contacto com a Ferrero.