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EDUCAÇÃO. COMO ESTÁ A SER GERIDA A CRISE?

Fernando Alexandre, um ministro aos papéis

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 14 de julho de 2026 às 23:00
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O Executivo deixou sozinho o governante que tinha poucas manchas no currículo. Tem um setor que estava adormecido novamente à perna – e anticorpos dentro do Governo.

Dentro do gabinete do ministro da Educação estava tudo em polvorosa. Cá fora, só havia silêncio. Tudo mudou no dia 7, quando Fernando Alexandre deu as duas primeiras entrevistas (à CNN e à RTP) e respondeu sobre o caos nas avaliações dos exames nacionais de acesso ao ensino superior. Nos dias seguintes o governante continuou o tour pelas televisões sozinho. Nenhum outro membro do Governo prestou declarações no início da crise no setor da Educação.

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