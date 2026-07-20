Fernando Alexandre pede desculpa, mantém confiança no modelo e diz que "não há necessidade de alterar a 1.ª fase"

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Fernando Alexandre voltou esta segunda-feira a pedir desculpa aos alunos e às famílias pelos constrangimentos nos exames nacionais, garantiu que ninguém será prejudicado e mantém a confiança no novo sistema. O ministro da Educação considerou, por outro lado, não haver razões para alterar o calendário da primeira fase de acesso ao Ensino Superior que arrancou precisamente hoje.



Fernando Alexandre, ministro da Educação Lusa

"Ninguém será prejudicado nas classificações ou no acesso ao Ensino Superior. Lamentamos e pedimos desculpa pela perturbação causada na vida dos alunos, famílias e das escolas", começou por dizer o governante na conferência de imprensa.

O ministro destacou "o esforço muito exigente de todos os profissionais em todo este processo", reconhecendo que houve "um erro de exportação na primeira remessa de resultados enviada à escolas pelo Júri Nacional de Exames, pelo que foi pedido que as escolas atualizassem os ficheiros". Mas, afiançou, os erros "foram corrigidos nessa mesma noite", pelo que não é "expectável que continuem a existir classificações em suspenso".

Fernando Alexandre defendeu este modelo de avaliação, considerando que, "apesar dos constrangimentos, representa um avanço no sistema educativo, trazendo mais rigor". O ministro recordou que os alunos "têm acesso às provas digitalizadas, o que é uma condição indispensável para a deteção de erros e para a transparência no processo de avaliação externa".

Os erros detetados foram "rapidamente resolvidos", garantiu, abordando depois o caso do exame de Física e Química A. "O acesso aos PDF e à respetiva classificação permitiu a identificação de um erro na parametrização da matriz de classificação do item 7.1 va versão 2. O erro foi analisado, confirmado e corrigido de forma sistemática."

O governante revelou também que esta situação "afetou 12.613 alunos, dos quais 11.496 tiveram a sua classificação aumentada, enquanto outros 1.117 tiveram a sua nota revista em baixa."

Época especial em setembro

O ministro da Educação mantém a ideia de que nenhum aluno poderá ser prejudicado "na sua candidatura à primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2026", por isso "não há necessidade de alterar o calendário da 1.ª fase da candidatura".

Mas anunciou uma "época especial" para todos os que não disponham de toda a informação necessária para decidir se devem ir à segunda fase". Esta terceira época de exames está marcada para setembro e contará como segunda fase para esses alunos. Destina-se aos estudantes "cuja classificação venha a ser alterada em resultado das desconformidades da digitalização".

Fernando Alexandre confirmou a realização de uma "auditoria externa" a todo este processo. "Sabemos que a implementação deste modelo não começou bem, mas estamos comprometidos em melhorar, porque está em causa uma melhoria para o próprio sistema educativo, que beneficia alunos, professores e todas as comunidades educativas".

Relativamente à abolição do pagamento dos 25 euros que terão de ser pagos pelos alunos para pedir a reapreciação dos exames, conforme defendeu esta segunda-feira o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, o ministro discorda. "Os 25 euros têm que se manter, trata-se de uma taxa moderadora para que de facto haja uma avaliação por parte do aluno ou encarregado de educação, ou uma verificação por parte dos professores das escolas, para os alunos fazerem esse trabalho."