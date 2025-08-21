Sábado – Pense por si

Férias de Natal nas escolas públicas começam um dia mais tarde

A interrupção começa um dia mais tarde, a 17 de dezembro, e as aulas serão retomadas três dias antes, a 2 de janeiro de 2026.

O Ministério da Educação alterou o período das férias de Natal dos alunos das escolas públicas do ensino pré-escolar ao secundário, atrasando um dia o início das férias, segundo um despacho publicado, esta quinta-feira, em Diário da República.

O calendário escolar do ano letivo que começa em setembro sofreu uma ligeira alteração: a interrupção do Natal começa um dia mais tarde, a 17 de dezembro, e as aulas serão retomadas a 5 de janeiro de 2026, segundo o diploma que abrange também os estabelecimentos particulares de ensino especial.

Na prática, os alunos terão os mesmos dias de aulas, uma vez que o regresso será a 5 de janeiro.

Notícia corrigida às 12h48 para dar conta de que o início das aulas é a 5 de janeiro e não a 2 de janeiro.

