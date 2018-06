A iniciativa legislativa para que a recuperação do tempo congelado da carreira docente seja discutida no Parlamento já atingiu as 20 mil assinaturas, o necessário para o debate na Assembleia da República. petição tinha sido lançada em Abril. "Os partidos de esquerda, PS incluído, aprovaram uma resolução que recomenda a contagem de todo o tempo [de serviço]. Esperemos que haja coerência e o assumam como lei", pediu Alexandre Henriques, professor e autor do blogue ComRegras (que dinamizou a iniciativa) ao Correio da Manhã.Os professores convocaram uma greve às avaliações a partir de 18 de Junho. No início do mês, o ministro da Educação deu as negociações acerca da contagem do tempo de serviço como encerradas.