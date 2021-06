Fecho-relâmpago de escolas no Algarve. ARS: 'Gostávamos de ter avisado mais cedo'

Escolas de cinco concelhos algarvios fecharam após 78 casos que colocaram mais de 1.300 alunos em isolamento. Decisão foi comunicada com 15 horas de antecedência às escolas, que se queixam de um encerramento "em cima do joelho". Lagos não fechou escolas por ser de uma sub-região diferente.

A decisão chegou no domingo, ao final da tarde, e obrigou cinco municípios do Algarve a fechar as escolas do 1.º e 2.º ciclo com poucas horas de antecedência. Antes, Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e São Brás de Alportel já tinham registado pelo menos 78 alunos infetados, situação que colocou em isolamento mais de 1.300 alunos de 52 turmas. Agora todas as escolas encerram, numa altura em que a região algarvia já ultrapassou Lisboa em termos de incidência.

Desde o início do mês, o número de novos casos de covid-19 no Algarve quintuplicou e a região regista agora mais de 300 casos por 100 mil habitantes - acima do limite de incidência de 240 e mais do triplo do que registava há duas semanas.

Os primeiros sinais tinham surgido pouco antes: o R(t) da região ultrapassou a fasquia de 1 no início de junho, a meio do mês já estava entre 1,10 e 1,20 e a última atualização registava um índice de transmissibilidade de 1,34 - o valor mais alto desde 1 de janeiro, altura em que os casos voltaram a aumentar em Portugal e se iniciou a terceira vaga da pandemia.