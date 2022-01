A dois dias da reabertura das discotecas, donos têm dúvidas sobre testes

José Gouveia, presidente da Associação das Discotecas Nacional (ADN), afirma que a dois dias da reabertura ainda há incógnitas sobre o processo aceitável para que as discotecas voltem a funcionar em pleno.

De acordo com o representante dos espaços de diversão, bares e discotecas "ainda desconhecem que testes devem exigir aos seus clientes", acusando a Direção-Geral da Saúde (DGS), de ainda não ter comunicado as orientações devidas para o setor. "A DGS tarda em comunicar as orientações para este setor, mais de uma semana depois do Governo ter decretado as novas medidas e ter deixado para a DGS a responsabilidade de decretar o tipo de testes", acusa o presidente da ADN.

No comunicado enviado, José Gouveia afirma que os empresários "desconhecem em que tipo de testes deverão investir, correndo o risco de não conseguirem testes no mercado para os seus clientes", pressão que aumenta com o aproximar da data definida para a reabertura das discotecas.