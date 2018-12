As famílias dos dois prestadores de cuidados que morreram na queda de helicóptero em Valongo vão receber pelo menos meio milhão de euros em indemnizações.



As famílias do médico e da enfermeira que morreram no sábado na queda de um helicóptero do INEM, em Valongo, vão receber uma indemnização de pelo menos meio milhão de euros, cada uma, devido ao seguro de acidentes pessoais para os ocupantes da aeronave que é feito no momento de contratação do helicóptero.



O valor foi confirmado pela empresa que operava o aparelho e que já assegurou um helicóptero de substituição ao INEM. Como avança o jornal Público, o helicóptero de substituição começou a funcionar esta segunda-feira em Macedo de Cavaleiros.



O diário explica ainda que as famílias dos profissionais podem receber uma indemnização ainda maior já que existe uma segunda apólice, um seguro de responsabilidade civil combinada, de mais de 50 milhões de euros, que a Babcock é obrigada a ter para poder operar no espaço comunitário. Os dois pilotos poderão também beneficiar desta apólice.



Por norma estas indemnizações demoram mais tempo a chegar já que o INEM não dispõe de seguros de acidentes pessoais para os seus prestadores de serviços, tendo os trabalhadores de recorrer aos tribunais de forma a serem indemnizados. O Sindicato Independente dos Médicos não estava ao corrente desta realidade da apólice de seguros e exigiu ao Governo a constituição de uma comissão arbitral de forma a indemnizar os familiares das vítimas mortais.



Quatro vítimas



A morte dos quatro ocupantes do helicóptero do INEM que caiu este sábado na serra de Couce, Valongo, foi confirmada pelo próprio INEM no início da madrugada deste domingo. A aeronave foi localizada após horas de busca.



"O Instituto Nacional de Emergência Médica informa que foi localizado, cerca das 01h30, o helicóptero de emergência médica que se encontrava desaparecido. A aeronave em questão foi localizada na Serra de Pias, concelho de Valongo, havendo a lamentar a ocorrência de quatro vítimas mortais", referiu o instituto, num comunicado divulgado pouco depois das 02h00.



Dentro da aeronave seguiam o comandante, o piloto, e uma equipa médica do INEM, composta por um médico e uma enfermeira.



Ministério Público abriu inquérito ao acidente



O Ministério Público instaurou um inquérito para investigar o acidente do helicóptero do INEM que vitimou quatro pessoas em Valongo, no passado sábado. À SÁBADO, a Procuradoria-Geral da República confirmou que foi iniciada uma investigação para "apurar as circunstâncias que rodearam a ocorrência".

A PGR indica ainda à SÁBADO que as investigações serão dirigidas pelo Ministério Público do DIAP do Porto.