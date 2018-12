INEM confirmou ter encontrado os corpos dos quatro ocupantes da aeronave: piloto, co-piloto, médico e enfermeira.

A morte dos quatro ocupantes do helicóptero do INEM que caiu este sábado na serra de Couce, Valongo, foi confirmada pelo próprio INEM no início da madrugada deste domingo. A aeronave foi localizada após horas de busca.



"O Instituto Nacional de Emergência Médica informa que foi localizado, cerca das 01h30, o helicóptero de emergência médica que se encontrava desaparecido. A aeronave em questão foi localizada na Serra de Pias, concelho de Valongo, havendo a lamentar a ocorrência de quatro vítimas mortais", referiu o instituto, num comunicado divulgado pouco depois das 02h00.



Dentro da aeronave seguiam o comandante, o piloto, e uma equipa médica do INEM, composta por um médico e uma enfermeira.



A investigação ao acidente será levada a cabo por uma equipa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários. "Caberá às autoridades competentes desenvolver um inquérito para apurar com detalhe as causas do acidente, cujos contornos não são ainda neste momento conhecidos", lê-se na mesma nota no INEM.



A aeronave estava no Porto e partiu do heliporto de Massarelos, com destino à base, em Macedo de Cavaleiros, Trás-os-Montes.



O helicóptero já tinha deixado o doente, em estado grave, no hospital de Santo António, no Porto, e voltava à base quando se deu o desaparecimento. Segundo dados do site da Protecção Civil, a ocorrência foi registada às 20h15. O INEM referiu que o último contacto com o helicóptero foi às 18h30.