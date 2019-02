Laura Silva ficou em prisão preventiva, indiciada por sequestro agravado na forma tentada. A mulher que no sábado à noite entrou no Hospital de São João, no Porto, foi interrogada por um juiz, que lhe aplicou a medida mais gravosa. Pode, no entanto, passar para prisão domiciliária caso reúna condições.



Recorde-se que Laura, de 48 anos, nasceu e cresceu numa pequena casa, em Vila Nova de Gaia, onde agora vive um dos seus dois filhos. A mulher tem também netos menores. Os moradores da rua onde viveu, durante muitos anos, conhecem-na bem e estão incrédulos com a notícia.



"Conheço-a desde miúda, é pacata, educada, nunca causou problemas a ninguém", disse, ao Correio da Manhã, Carlos Martins, proprietário do café da rua. O homem acredita que a mulher deverá estar com problemas de depressão e apenas isso explica a atitude.

A mulher que tentou raptar um recém-nascido no Hospital de São João, no Porto, fê-lo com a intenção de "substituir" o bebé que perdeu em gravidez de risco, há cerca de três meses.Segundo avança o Jornal de Notícias esta sexta-feira, Laura Silva, de 48 anos, havia dito ao namorado, em novembro, que ia conseguir ter um bebé.